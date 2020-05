Agressieve Lommelaar (24) zorgt voor amok tijdens Lommel Kermis Birger Vandael

20 mei 2020

15u04 0 Lommel De correctionele rechtbank van Hasselt heeft 24 maanden cel gevorderd ten aanzien van een 24-jarige Lommelaar. Tijdens Lommel Kermis richtte de man de nodige schade aan. Het was zijn tweede zaak in acht dagen tijd voor de Hasseltse rechter. Afgelopen dinsdag stond hij ook al terecht voor gewelddelicten. Toen werd twee jaar cel gevorderd.

Beklaagde verblijft momenteel voor zijn werk in Griekenland. Afgelopen zomer belandde hij door problemen met zijn ex en alcoholmisbruik op het verkeerde pad. Een slachtoffer vertelde hoe hij op de kermis zonder aanleiding een slag kreeg van de beklaagde. In totaal waren twee burgerlijke partijen met hun raadslieden aanwezig. Eentje ondervind nog hinder aan het netvlies dat kan loskomen, terwijl de andere persoon nog ademhalingsproblemen ondervind door een neusbreuk.

Ook op café was beklaagde actief. Op 12 juni 2019 ging hij in café Stamineeke een tv opeisen. Elders werd hij dan weer beschuldigd van afpersing en in café Flashback beschadigde hij een ruit. De procureur beschreef hem als iemand met een kort lontje. De verdediging vraagt een werkstraf. Op 17 juni wordt het vonnis uitgesproken.