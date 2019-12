Agenten van politiezone Lommel steeds vaker slachtoffer van fysiek en verbaal geweld Birger Vandael

18 december 2019

11u59 2 Lommel De agenten van de politiezone Lommel krijgen het zwaar te verduren bij het uitvoeren van hun functie. Woensdag lagen er op de correctionele griffie van de rechtbank in Hasselt maar liefst drie vonnissen die feiten beschreven waarin de slachtoffers agenten uit deze politiezone waren.

Een eerste zaak betreft de feiten op 26 februari 2017 waarbij een 42-jarige Lommelaar brandversnellers had uitgegoten in zijn garage en ermee dreigde zichzelf in brand te willen steken. Hij zwaaide met een klauwhamer en kwam naar buiten met in zijn ene hand een spuitbus en in de andere hand een aansteker. Onderweg naar het cellencomplex bleef hij doodsbedreigingen uiten. De man moet zes maanden naar de cel en moet aan vier agenten een schadevergoeding betalen van 450 euro. Daarnaast moet hij ook een rechtsplegingsvergoeding van 450 euro bekostigen.

Verzet bij interventie

Een tweede zaak beschrijft de feiten van 26 november 2017. Een 49-jarige Lommelaar bleef zich toen verzetten bij een interventie. Hij vond het niet nodig de bevelen van de agenten op te volgen en verzette zich met geweld. Die man krijgt een celstraf van zes maanden met uitstel. Eén inspecteur krijgt een schadevergoeding van 250 euro, vier agenten ontvangen 100 euro. Ook de rechtsplegingsvergoeding van 450 euro is voor de rekening van beklaagde.

Ten slotte is er nog een 52-jarige Lommelaar die op verschillende tijdstippen in 2017 overlast bezorgde door via een communicatiemiddel de politie lastig te vallen (de feiten worden niet duidelijker omschreven, red.). De man had te kampen met een alcoholprobleem. Er wordt dan ook een maatschappelijke enquête opgestart naar zijn precieze toestand.