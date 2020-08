Afgelopen weekend 121 GAS-boetes uitgeschreven in Lommelse Sahara en Velbo-putten: “Lommelaren zijn blij dat rust is weergekeerd” Birger Vandael

04 augustus 2020

09u51 0 Lommel Eind juli besloot het stadsbestuur van Lommel in samenspraak met de lokale veiligheidscel Eind juli besloot het stadsbestuur van Lommel in samenspraak met de lokale veiligheidscel om het strand van de Lommelse Sahara af te sluiten voor publiek . De grote drukte bleef afgelopen weekend ook effectief uit. “We kregen – ondanks de hitte – vooral wandelaars en fietsers over de vloer”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V). Toch werden er nog 121 GAS-boetes uitgeschreven aan de Sahara en de Velbo-putten.

In het speciale jaar waarin we leven, groeide de Sahara uit van lokale hotspot voor wandelaars en fietsers tot nationaal toevluchtsoord voor strandgangers. Mensen kwamen uit alle hoeken van het land. Ook veel Franstalige jongeren ontdekten het plaatsje, dat verkocht werd als geheim pareltje. Het succes van de Sahara had echter een keerzijde. “Het natuurgebied komt onder druk te staan en dat geldt ook voor de gezondheid van de Lommelaren en de bezoekers”, verklaarde de burgemeester vorige week. “We hebben nu een lage besmettingsgraad en dat willen we zo houden. Daarbij vrezen we nu ook dat de Antwerpenaren de weg naar hier zullen vinden.”

Voelbaar effect

Dus werd er eind vorige week volop signalisatie geplaatst aan het strand. Een strandstoeltje openklappen, is sinds vrijdag niet langer toegestaan. “Het nieuws van deze maatregel is blijkbaar razendsnel rondgegaan”, zegt Nijs. “Het effect was meteen voelbaar. De echte ‘strandgangers’ en zonnekloppers bleven – zoals gehoopt – weg.”

Ploegen van de lokale en de federale politie hielden samen met de stedelijke netwerkers het hele weekend een oogje in het zeil. Dat gebeurde volgens een tactisch uitgekiend plan. Allereerst worden mensen aangesproken door een stadsmedewerker die uitleg geeft over de huidige maatregelen. De ‘gele hesjes’ en ‘groene hesjes’ nemen vervolgens de communicatie over. Wie uiteindelijk toch in overtreding is, wordt meteen beboet door agenten in burger.

“Overtreders werden meteen beboet,” zegt korpschef Bart Voordeckers. “Op vrijdag en zaterdag werden in de Sahara in totaal 51 GAS-boetes voor het negeren van het toegangsverbod en/of het zwemverbod uitgeschreven. Vijf mensen kregen een GAS-boete voor illegaal vuur maken toen ze een barbecue aanstaken in het natuurgebied. Ook aan de Velbo-putten in Lommel-Kolonie vonden extra controles plaats. Daar werden in totaal 17 GAS-boetes voor zwemmen uitgeschreven en 48 GAS-boetes voor wildparkeren.”

Eerste resultaten positief

Het toegangsverbod aan de zandvlakte van de Sahara geldt nog tot en met 31 augustus. Daarna volgt een evaluatie. “De eerste resultaten zijn dus positief, net zoals de reacties van de meeste Lommelaren. Het feit dat de nadruk opnieuw ligt op wandelen, fietsen en rust vinden in het natuurgebied, wordt door veel mensen erg geapprecieerd”, besluit burgemeester Nijs.