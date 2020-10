Afbraakwerken aan oude ziekenhuis gaan maandag van start: “Dit laat verschillende emoties bovendrijven” Birger Vandael

11 oktober 2020

11u45 0 Lommel Op maandag 12 oktober 2020 starten de afbraakwerken aan het oude ziekenhuis en het nog bestaande kloostergebouw in Lommel. Voorlopig zijn het voorbereidende werken, aangezien de nog aanwezig zusters pas begin 2021 Lommel zullen verlaten voor hun nieuwe verblijf in Hasselt. Na hun vertrek zullen de gebouwen effectief verdwijnen.

De bouw van het ziekenhuis in Lommel ging van start in 1939 en het zogenaamde Maria Middelares Ziekenhuis opende drie jaar later met 28 bedden. Na de oorlog steeg de vraag naar goede gezondheidszorg. In 1948 kwam er een verdieping bij en beschikte het ziekenhuis over 75 bedden. De jaren erna bleef dit ziekenhuis groeien tot er in de jaren negentig 187 bedden waren. In 2005 volgde dan een fusie van het Maria Middelares Ziekenhuis te Lommel en de Heilig Hart Kliniek te Neerpelt. Sindsdien kunnen patiënten terecht in het Mariaziekenhuis.

“De afbraak van het oude ziekenhuis laat verschillende emoties bovendrijven. Er wordt afscheid genomen van een periode waarin gezondheidszorg in een klein ziekenhuis in Lommel werd aangeboden op een site die eigendom was van de zusters Kindsheid Jesu.” vertelt Chris D’Espallier, voorzitter van Mariaziekenhuis vzw én bestuurder van vzw De Bekelaar. “Velen onder ons hebben nog daadwerkelijk in deze gebouwen gewerkt en daar gedurende jaren het beste van zichzelf gegeven.”

Enorme stap

De verhuis naar het nieuwe ziekenhuisgebouw in Pelt, was volgens D’Espallier een enorme stap voor velen. “In Pelt was alles anders dan in de trouwe omgeving van het ziekenhuis in Lommel. Een nieuw gebouw, nieuwe collega’s, nieuwe evoluties in de gezondheidssector, een schaalvergroting waardoor het huiselijk karakter onder druk kwam te staan, nieuwe directieleden, nieuwe artsen, andere patiënten, ... Allemaal veranderingen die verwerkt moesten worden en waarbij een nieuw evenwicht en nieuwe gewoontes moesten worden aangeleerd.”

Leemte

“Dat proces vergde tijd maar niettemin blijft het verleden soms terug opborrelen, zoals nu bijvoorbeeld. Op het moment van het verlaten van het oude ziekenhuis werden er tranen gelaten maar kon men steeds terugvallen op een blik op het gebouw waar herinneringen werden opgehaald en nostalgisch werd teruggekeken. Ook die aanblik verdwijnt nu en laat een zekere leemte achter.”

De site wordt verder ontwikkeld als een zorgboulevard in het verlengde van het nieuwe woonzorgcentrum De Bekelaar. Hier krijgen verschillende organisaties met een sociale insteek de kans om zich te vestigen. Zo zal de Biehal zijn werkterrein in de sociale economie hier vestigen. Daarnaast bouwt de sociale woningmaatschappij Kempisch Tehuis een gebouw voor haar doelgroep waar het initiatief ‘Beschut Wonen’ deels in wordt onder gebracht. De stad Lommel werkt mee aan de verdere invulling van de ganse site.

Sociale invulling

“Op deze manier ontstaat de nieuwe zorgcampus Meysterbergen en zal de komende decennia ons oud ziekenhuis vervangen worden door gloednieuwe gebouwen met een andere sociale invulling.” besluit Chris D’Espallier.