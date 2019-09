Adelbert Engler (56) drijvende kracht achter wereldrecord met meer dan 1.000 Mustangs: “Die auto’s zijn de rode draad in mijn leven” Birger Vandael

05 september 2019

20u08 0 Lommel Deze zaterdag wordt een speciaal moment in het leven van Adelbert Engler (56) uit Heusden-Zolder. In Lommel verzamelen - dankzij zijn hulp - ruim 1.000 Mustangs in een parade, een wereldrecord. Adelbert staat op en gaat slapen met zijn Mustangs. Hij heeft er ruim veertig in zijn showroom en werkplaats, veertien in eigen bezit en is ook nog eens eigenaar van de grootste tentoongestelde collectie miniatuurwagens ter wereld.

Nauwelijks zeven jaar was Adelbert toen hij verliefd werd op de Ford Mustang. “Ik zag het witte exemplaar door de straat rijden en was verkocht. We woonden in een flatgebouw en de eigenaar bleek een kennis van onze buren. Als zij een feest gaven, stond ik uren te wachten om een glimp op te vangen van die schoonheid. Op een dag mocht ik zelfs even meerijden. Het waren 500 hemelse meters.”

Sindsdien verzamelt Adelbert miniatuurmodellen van de Mustang. Een passie die leidde tot een collectie van meer dan achtduizend verschillende schaalmodellen van de bekendste wagen van Ford. “Ze vormen een rode draad in mijn leven”, lacht hij gepassioneerd.

Sinds 2000 heeft de voormalige mijnwerker van zijn hobby zijn beroep kunnen maken met zijn eigen Mustang Garage. Aan de Schaapsweg in Heusden-Zolder staan inmiddels zo’n negentien Mustangs opgesteld, in de werkplaats komen er nog eens tien bij en ook in een werkplaats in Beringen vind je een tiental wagens terug. Zijn klanten komen uit heel België, de omliggende landen en zelfs de Nederlandse Antillen. “Enkel wanneer ik zeker ben dat er zorg wordt gedragen voor een exemplaar, verkoop ik.”

Ultieme droomwagen

Zelf heeft Adelbert inmiddels veertien Mustangs, al kocht hij zijn eerste ‘pas' in 1996. “Mijn collectie bestaat uit types uit alle bouwjaren. De ultieme droomwagen is toch de Monroe Handler 1977 Mustang II Cobra. Daarvan zijn er maar acht in de wereld gemaakt en slechts één heeft het speciale glazen dak. Ik mag me daar de trotse eigenaar van noemen!”

De PR-dienst van Ford kon bij niemand anders dan Adelbert aankloppen om mensen warm te maken voor de wereldrecordpoging van aankomende zaterdag. “Ze weten dat dit mijn passie is en ik niets doe uit commerciële overwegingen. In 2016 groeide het idee voor de parade en na een gelijkaardig evenement in Mexico vonden we aan de testbanen van Lommel Proving Ground uiteindelijk de geschikte locatie voor een Europese variant. Hopelijk blijft het droog, al heb ik al vernomen dat de mensen zich door niets zullen laten tegenhouden!”

Zoals een vrouw

Rest er nog de vraag wat de Ford Mustang nu zo speciaal maakt. “Ik vergelijk het met een vrouw”, stelt Adelbert. “Soms voel je gewoon een klik, ook al is een andere misschien beroemder of populairder. Het logo met het galopperend paard straalt zoveel blijheid uit en past perfect bij de mens. Op een dag wil ik in Heusden-Zolder een eigen museum uitbouwen... Maar eerst dat wereldrecord al eens breken!” Als er meer dan 1.000 Ford Mustangs naar het evenement komen, is het wereldrecord gebroken.