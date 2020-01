Adelberg organiseert uniek festival rond accordeon BVDH

27 januari 2020

13u27 3 Lommel In CC De Adelberg vindt aanstaande zaterdag een uniek accordeonfestival plaats. De Adelberg wil daarmee inspelen op de toenemende populariteit van het instrument en het grote publiek laten kennismaken met de accordeon. De avond start met backstage concerten, gaat verder met een uniek festivalconcert en sluit af met Bal-Musette.

Om 19 uur geeft Gwen Cresens een pittige State of the Art waarbij hij beschrijft hoe het zit met de Belgische accordeonscène. Vervolgens (19.30 uur) verrassen de strafste studenten uit de conservatoria het publiek met optredens op geheime plekjes in De Adelberg. Het festivalconcert (20.15 uur) moet het hoogtepunt worden, met zes topmuzikanten die hun kunnen tonen. Als apotheose is er nog het Bal-Musette (22 uur) met muziek van Rony Verbiest. De accordeon wordt hier gebruikt als sleutelinstrument voor een feestje.

Tickets en info vind je terug via www.ccdeadelberg.be.