Actie van Lommelse handelaarsvereniging levert 126 winnaars en 6.720 euro aan bonnen op Birger Vandael

08 augustus 2020

10u45 2 Lommel Handelaarsvereniging Bruisend Lommel lanceerde op 11 mei e en winactie waarbij klanten hun aankoopbedrag in cadeaubonnen konden terugwinnen. De actie werd omgevormd bij de opening van de horeca en levert uiteindelijk 126 winnaars op. Zij mogen samen gebruiken maken van 6.720 euro aan bonnen.

6050 mensen waagden in totaal hun kans bij de eerste winactie, 70 winnaars kwamen uit de bus. Ook de actie omtrent café- of restaurantbonnen was een succes. Hier konden 56 winnaars hun bon ophalen en direct gebruiken in de Lommelse horeca.

Alles wat nodig is

Nadine Swieter is één van de 126 gelukkige winnaars. Samen met haar nicht komt ze wekelijks shoppen in Lommel. “Ik ben heel blij met mijn twee cafébonnen. Komen shoppen in Lommel, winnen én daardoor de volgende keer samen iets kunnen drinken op een terras, dat is toch leuk? Wij komen elke week naar hier, want wij vinden in Lommel alles wat we nodig hebben.”

Ook Christa Hesemans viel in de prijzen. Zij paste haar profielfoto op Facebook aan. “Ik ben een grote hondenliefhebber en zette de profielkader rond het snoetje van Tara, mijn hond. Gelukkig mocht ze ook mee op de foto toen ik de mijn cafébon ging ophalen! Wij shoppen gewoonlijk in Lommel en zijn altijd in om een prijsje te winnen.”

Valsspelers

Er waren soms leuke of motiverende boodschappen op de wedstrijdkaartjes terug te vinden als ‘moed houden’, ‘#ikshopinlommel of ‘keep safe’. Anderen probeerden mee te dingen met een kassaticket dat dateerde van voor de wedstrijdperiode of van een handelszaak in een andere gemeente en werden gediskwalificeerd. Mogelijk volgt in het najaar een nieuwe actie van Bruisend Lommel.