77.516,15 euro voor geschikte klaslokalen in ‘De Eymardschool’ Birger Vandael

11 mei 2020

09u23 0

Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Eymardschool krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een subsidie van 77.516,15 euro voor het geschikt maken van de klaslokalen. “We zijn blij dat de investeringsgolf ook in Lommel voelbaar zal zijn”, meldt partijgenoot van Weyts en Lommelse schepen Karel Wieërs. In totaal investeert de minister meer dan vier miljoen euro in twaalf scholenbouwprojecten in onze provincie.“Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis moet ook het reguliere beleidverder gevoerd worden”, zegt Weyts. “We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”