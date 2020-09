695 Lommelse leerlingen op allereerste Vlaamse Loopweek Birger Vandael

22 september 2020

13u33 2 Lommel Maandag werd het startschot gegeven van de allereerste Vlaamse Loopweek. Dinsdag toonden de Lommelse leerlingen in het sportpark De Soeverein hun loopkunstjes. Maar liefst 14 lagere scholen namen met 34 klassen en 695 leerlingen deel aan deze sportieve activiteit.

Na 31 edities van de Vlaamse Veldloopweek, kiest Sport Vlaanderen met de naamsverandering voor een vernieuwd concept voor de bekende jaarlijkse schoollopen. Het vernieuwde concept biedt de mogelijkheid aan deelnemende scholen en gemeenten om zich niet te beperken tot een veldloop, maar om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan. De enorme populariteit van sportieve evenementen zoals urban trails, color runs en obstakellopen toont aan dat er heel wat mogelijk is. Het einddoel is om kinderen weer enthousiast te maken voor lopen.

Dansend onderweg

Met de fiets trokken de Lommelse leerlingen naar het park. Daar was er een opwarmingsdans. Onderweg moesten ze hindernissen overwinnen tijdens een belevingsloop. Later namen ze nog deel aan een sportinitiatie en werd er geëindigd met een wandelzoektocht in de Lommelse Sahara. Dat alles gebeurde volgens een strikt tijdschema voor elke klasbubbel, met handgel en toezicht op de maatregelen.

Langs de kant werd er muziek voorzien, en ook YouTubers Celine & Michiel en LUUK, de mascotte van MOEV, tekenden present.