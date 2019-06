5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 28 tot 30 juni Annelin Marien

28 juni 2019

LOMMEL Vestiville

Niet naar Rock Werchter dit jaar? Dan kan je misschien wel in Lommel terecht. Voor de eerste keer is Lommel de thuisbasis van Vestiville, een driedaags urban pop-festival. In hetzelfde weekend van Rock Werchter komt Vestiville met zeer indrukwekkende namen als Cardi B, A$AP Rocky en Jason Derulo. Naast muziek van deze line-up zijn er op Vestiville verschillende Villes te bezoeken, dat zijn platformen voor beauty, wellness, gamen & Esports, urban sports, mode en kunst. Benieuwd? Een dagticket kost 78,85 euro, voor combi betaal je 202,6 euro, te verkrijgen op www.vestiville.com.

GIERLE Sunrise Festival

Aan festivalletjes geen gebrek in de Kempen dit weekend! Ook in de Lilse Bergen kan je terecht als je dit weekend niet op Werchter zit. Sunrise Festival is namelijk al aan zijn zevende editie toe, met namen als Lil’ Kleine, Jebroer en Mark with a K. Van vrijdag tot zondag toon je je beste moves in Gierle, of haal je even verfrissing op de Sunrise Stormbaan in het meer. Tickets zijn te verkrijgen op www.sunrisefestival.be: vrijdag 25 euro, zaterdag 47,5, zondag €42,5, combi €70.

BERLAAR Avondmarkt

Zaterdagavond organiseert de gemeente Berlaar weer zijn jaarlijkse Avondmarkt! De dorpskern in het centrum van Berlaar staat van 19 uur tot middernacht weer volledig in het teken van het Berlaarse Avondfeest. Op de braderij staan Berlaarse handelaars en verenigingen die de bezoekers verwennen met hapjes, drank, koopwaar en informatie. Er staan ook verschillende dans- en muziekoptredens op het programma en ook de oude ambachten, springkastelen en de klimtoren met deathride zullen op deze editie niet ontbreken. En om af te sluiten is er zoals elk jaar een vuurwerkshow!

HERENTALS Shopping Festival

De zomervakantie wordt in Herentals traditioneel ingeleid met het Shopping Festival. Vanaf woensdag tot en met zaterdag staat er heel wat op het programma: dj’s, live optredens, gratis kindergrime en animatie, foodtrucks, een bezoekerswedstrijd en natuurlijk stevige kortingen in de winkels. Al dat leuks vind je in en rond de Zandstraat en de Grote Markt. The Chalkheads en The Legends sluiten het Shopping Festival af op zaterdagavond met een groot optreden.

NIJLEN Levensloop

Op zaterdag komt Levensloop naar het Beekpark Nijlen. 24 uur lang zetten verenigingen zich in voor de strijd tegen kanker, door zich te laten sponsoren tijdens een estafette rond een parcours. Van zaterdag 16 uur tot zondag 16 uur lossen de teams elkaar af, en zo zetten ze mensen met kanker in de bloemetjes, en nemen ze samen de strijd op tegen de verschrikkelijke ziekte. Iedereen kan deelnemen aan de Levensloop, inschrijven kost 10 euro per teamlid.