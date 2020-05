39.917 euro voor 67 Lommelse socioculturele verenigingen Birger Vandael

20 mei 2020

11u59 0 Lommel 67 socioculturele verenigingen in Lommel ontvangen in totaal voor 39.917 euro aan subsidies om hun werking te ondersteunen. “Sinds het begin van het jaar is het nieuwe reglement cultuur van kracht. Dat reglement is voor de eerste keer toegepast, op basis van werkjaar 2019”, aldus burgemeester Bob Nijs.

Erkende verenigingen hebben voortaan de keuze uit een forfaitair bedrag van 250 euro als basissubsidie voor een beperkte werking. Of ze kiezen voor een werkingssubsidie die bepaald wordt op basis van punten per activiteit, van toepassing op de verenigingen met een meer uitgebreide werking. “Door de opsplitsing van basis- en werkingssubsidie en de verhoging van het stedelijke budget krijgen meer verenigingen een ondersteuning en gaan verenigingen met een actieve werking er fors op vooruit”, zegt schepen van Cultuur Peter Vanderkrieken (CD&V).

25 verenigingen vragen een basissubsidie aan, voor een totaalbedrag van 6.250 euro. “Daarvan zijn er negen verenigingen die vroeger geen subsidie aanvroegen, maar nu wel kunnen rekenen op een basisondersteuning. 42 verenigingen vragen een werkingssubsidie aan, voor een totaalbedrag van 33.114,45 euro”, zegt Vanderkrieken.

Ook voor Muziekateliers vzw, een organisatie die in muziekonderricht voorziet, is er een ondersteuning voorzien van 40 euro per leerling in het nieuwe subsidiereglement. Zij dienden een aanvraag in voor 99 leerlingen ingeschreven in het schooljaar 2019-2020, goed voor een subsidiebedrag van 3.960 euro.