37-jarige Lommelaar krijgt celstraf voor partnergeweld Birger Vandael

09 september 2020

09u57 0

Een 37-jarige man uit Lommel is bij verstek veroordeeld tot negen maanden cel voor het bedreigen en verwonden van zijn vrouw in Leopoldsburg. De man sloeg haar met de platte hand tegen haar rechterwang en stampte tegen haar rechterscheenbeen. Als zij de politie zou bellen, dreigde hij ermee haar te doden. Later zou hij de vrouw opnieuw hardhandig aanpakken. De man is in het bezit van een zwaar beladen strafrechterlijk verleden. Hij werd al vijfmaal veroordeeld door de correctionele rechtbank en het hof van beroep. Naast de celstraf krijgt hij ook een geldboete van 1.600 euro.