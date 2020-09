25 Lommelaars besmet in twee weken tijd: “Bijna allemaal jonger dan 50 jaar” Birger Vandael

16 september 2020



De stad Lommel en de lokale politie van de Noord-Limburgse gemeente roepen op tot voorzichtigheid. “Het is echt wel nodig om de coronamaatregelen op te volgen. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt elke dag. In Lommel testten de afgelopen 14 dagen 25 mensen positief, (bijna) allemaal jonger dan 50 jaar.” Daarom herhalen stad en politie in een gemeenschappelijke oproep om je te houden aan de gekende voorschriften, zoals het regelmatig wassen van de handen en het houden van de afstand.