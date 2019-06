19 uur voor opening nog altijd twijfels over Vestiville: “Maar zeer onwaarschijnlijk dat het niet doorgaat” Birger Vandael

27 juni 2019

20u52 0 Lommel Hoogspanning in Lommel, waar politie, stadsbestuur en de organisatie van Vestiville momenteel volop in discussie zijn over het plaatsvinden van het festival. Vanmiddag leek alles klaar voor de eerste editie, maar inmiddels zijn er nog een paar veiligheidsproblemen vastgesteld. “De kans dat het festival totaal niet doorgaat, is zeer onwaarschijnlijk”, klinkt het bij de organisatie.

Volgens de organisatie zijn de problemen vooral van administratieve aard. “Het gaat allemaal over materialen die al op andere festivals gebruikt zijn, maar waarvan het papierwerk blijkbaar niet 100% juist gebeurde. Mogelijk moeten we een bepaalde weide kleiner maken of aanpassingen aan podia doorvoeren. We zijn er wel van overtuigd dat alles gewoon doorgaat, alleen niet in de exacte vorm die gepland is."

Bij de politie horen we vooral gezucht. “Of het nog in orde komt? In de festivalwereld kan veel”, klinkt het onder meer. Maar over rode of witte rook wil men nu nog niet communiceren. Om 21.30 uur is er een nieuwe deadline en inmiddels doet het festival er alles aan om de laatste puntjes in orde te brengen. Naar eigen zeggen is dat voor 95% reeds gebeurd.