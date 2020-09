18 maanden cel gevorderd voor ‘Fun-dieven’ Birger Vandael

07 september 2020

Op 19 november 2018 kreeg speelgoedwinkel Fun in Lommel het bezoek van twee dieven. De container achteraan de winkel werd opengebroken en daaruit werden een drietal karren gereden. Met onder meer speelgoed, multimedia en schoolgerief sloegen de dieven op de vlucht. In totaal maakten ze voor 27.977,46 euro buit. Eerder in november 2018 gingen de dieven ook al langs bij de Brico en ontvreemdden ze een elektrische fiets ter waarde van ruim 4.000 euro. Een Fiat werd gespot en leidde de speurders naar een woning in Neerpelt, waar men bij een huiszoeking een aantal goederen terugvond. De twee dieven riskeren 18 maanden cel en een geldboete van 1.200 euro. Het vonnis wordt op 5 oktober uitgesproken.