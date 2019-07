‘Stage of Mind’ op Duitse begraafplaats BVDH

16 juli 2019

10u33 0

Woensdagmiddag ontvangt de Duitse militaire begraafplaats van Lommel de theater- en muziekvoorstelling ‘Stage of Mind’. Dit is het eindresultaat van een uitwisselingsproject tussen jongvolwassenen uit Oekraine, Syrië, Burkina Faso, Irak, Polen, Roemenië, Spanje en Duitsland. Via theater en muziek drukken deelnemers zich uit over thema´s als oorlog, vrede, mensenrechten en diversiteit. Het project is een samenwerking tussen Huis Over Grenzen Lommel, de Duitse Oorlogsgravendienst (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) en Erasmus+. Om 15 uur start de voorstelling.