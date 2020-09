‘Sneak Peek’ geeft consumenten idee van assortiment bij Lommelse handelaars en horeca Birger Vandael

10 september 2020

13u00 0 Lommel Funshoppen is nog steeds geen evidentie, dus zijn Bruisend Lommel en communicatiebureau Idearté op de proppen gekomen met de Sneak Peek. Dat is een online glossy met schitterende foto’s uit het assortiment van Lommelse handelaars en horeca. Zo krijgen consumenten toch een indruk van wat de Lommelse handelaars en horeca allemaal te bieden hebben.

Vier weken lang ligt de virtuele catalogus ‘in de rekken’, met wekelijks nieuwe foto’s van de 21 deelnemende handelaars. Het exemplaar is terug te vinden op https://www.bruisendlommel.be/sneak-peek/. Deze vernieuwende actie ondersteunt de Herfstopendeurweek die aanstaande maandag van start gaat. De handelaars van de singel en het centrum leggen tijdens deze periode de klanten extra in de watten met kortingsacties, kleine presentjes of dubbel op de klantenkaart. De lijst van de deelnemende handelaars is terug te vinden op de site van Bruisend Lommel.

“Mijn collega-buren van Galerij Vivaldi hebben me overtuigd om in te schrijven en hebben me zelfs geholpen met het uitzoeken en doorsturen van de foto’s. Mede dankzij hen heb ik dit toffe initiatief kunnen ondersteunen.”, reageert Margot Berckmans van Belle Fleur. “Samen staan we sterk.”

Traditie

“We missen de traditionele herfstkoopjes”, vertelt Elly Swinnen van Lingerie Mitsy. “Deze braderie in het derde weekend van september is steevast een gezellige bedoening. Door het huidige initiatief van Bruisend Lommel kunnen we aan het begin van het seizoen toch onze nieuwe collectie voorstellen. We hopen dat onze klanten het appreciëren. “