“Rechtstreekse treinverbinding van Noord-Limburg naar Brussel komt dichterbij!” Volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt (sp.a) opgetogen na gesprek met minister Birger Vandael

13 februari 2020

13u09 0 Lommel Woensdag vond in de Federale Commissie Mobiliteit een debat plaats over het treinverkeer in de Antwerpse Kempen en bij uitbreiding Noord-Limburg. Volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt (sp.a) reageert achteraf opgetogen over de toekomst van lijn 19 (Hamont-Mol) en de verlenging van de rechtstreekse 'piekuurtrein’ van Brussel naar Noord-Limburg: “Na jarenlange politieke strijd lijkt er eindelijk resultaat in zicht!”

De problemen op de rechtstreekse piekuurtrein van Mol naar Brussel zijn bij de Limburgers gekend. Bij gebrek aan alternatieven opteren heel wat pendelaars ’s morgens en ’s avonds immers toch voor deze trein. De vele vertragingen hebben volgens Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vooral te maken met het drukke (goederen)verkeer op de vaak enkelsporige lijn Antwerpen-Mol en de vele stations. Hij stelde zich dan ook hardop de vraag of alle stations (zoals Olen, red.) nog door deze trein bediend moeten worden. Begin maart is er een overleg met de burgemeesters uit de Kempen.

Verlenging naar Neerpelt

Verder zei de minister dat de NMBS een verlenging van deze piekuurtrein naar Neerpelt onderzocht heeft. Begin april zal de NMBS bij infrastructuurbeheerder Infrabel de tijdslots bestellen voor deze verbinding. Nadien volgt volgens de minister meer communicatie naar alle betrokken partijen. “Een goede zaak want het betekent dat Noord-Limburg eindelijk rechtstreeks aangesloten wordt op Brussel. Vandaag rijdt die piekuurtrein twee keer per dag en vooral in de avondspits zou er best nog eentje bijkomen want de laatste vertrekt vandaag al om 17.05 uur in Brussel-Centraal.” zegt Kris Verduyckt, zelf afkomstig uit Lommel en bekend met het probleem.

Aansluiting in Herentals

Een ander probleem is er in Herentals waar de aansluiting tijdens de avondspits slechts 82,8% van de keren gehaald wordt. Gemiddeld missen Noord-Limburgers dus één keer per week hun aansluiting vanuit Mechelen of Brussel. “Vele Noord-Limburgers stranden dan in Herentals of Mol waar sommige reizigers zelfs spontaan een carpoolactie hebben opgestart om elkaar te helpen”, beschrijft Verduyckt. Vanaf 2021 moeten de modernere M6-dubbeldekkers de situatie verbeteren en vanaf 2013 wordt de lijn Turnhout – Brussel – Binche opgesplitst, zodat de kans op vertragingen kleiner wordt.

Ten slotte vroeg Verduyckt ook naar een verhoging van de frequentie tussen Hamont en Mol, maar daarvoor blijft het wachten op de verdubbeling van de sporen. “Ik ga de komende weken hier ook verdere vragen over stellen naar technische en budgettaire vereisten. Dat de Minister ook de elektrificatie naar Nederland noodzakelijk noemde, juich ik toe. Hij noemde het een ingewikkeld dossier wat ik best geloof, maar de treinverbinding naar Weert mogen we nooit loslaten.”