‘Lommel Live’ geeft lokale solisten een podium: “Van The Beatles tot kleinkunstmuziek” BVDH

24 oktober 2019

10u01 0 Lommel De Nieuwe Harmonie organiseert op zondag 10 en maandag 11 november de derde editie van ‘Lommel Live’ in Cultuurcentrum De Adelberg. Een twintigtal solisten uit Lommel en omstreken krijgen hier de kans om hun kunsten te tonen, terwijl de Nieuwe Harmonie als begeleidingsorkest fungeert.

Het jonge harmonieorkest onder leiding van dirigent Harold Lenssen wil niet alleen muzikaal kwalitatief uit de hoek komen, maar ook mensen verbinden. Lommel Live brengt muzikanten en publiek samen en zorgt voor een mix van verschillende muziekgenres. Naar het voorbeeld van Night of the Proms worden klassiek en moderne pop op die manier aan elkaar gekoppeld. “Het gevarieerde programma, met onder meer muziek van Tina Turner en The Beatles, maar ook kleinkunst en filmmuziek, zal jong en oud weten te bekoren”, belooft de organisatie.

Tickets

De muzikale avond start telkens om 19.15 uur. Toegangskaarten kosten €15 in voorverkoop en €17 aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Kaarten kunnen verkregen worden via nieuweharmonie@gmail.com, op 0485/897 124 of via één van onze voorverkoopadressen: Woondecoratie & Verfcenter De Bever, Huisartsenpraktijk Bastini-Jansen en Wolf Espressobar.