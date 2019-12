“Jump around” in het grootste springkasteel van het land Dirk Selis

22 december 2019

19u20 0 Lommel Lommel kreeg dit weekend de eer om als eerste gemeente ‘Airland on Tour XXL’ te ontvangen. In de sporthal van De Soeverein kon je je op het grootste springkasteel van het land uitleven.

‘Airland on Tour’ stond garant voor 5.000 vierkante meter springplezier. Naast het gigantische platform dat bijna de helft daarvan in beslag neemt, was er ook een hindernissenbaan van 150 meter, een grote basejump, een peuterzone en staan er nog enkele losse springkastelen. Er konden tegelijkertijd 700 mensen springen en er was een aparte zone met springkastelen voor de allerkleinsten. Tot 19 uur was het springkastelenfestijn voorbehouden voor kinderen. Maar vanaf 20 uur tot 24 uur mochten de volwassenen het kind in zich loslaten.