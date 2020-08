‘Ideale man’ scoort 9.000 views per filmpje: “Ik zet lokale handelszaken op deze manier in de kijker” Emily Nees

01 augustus 2020

09u31 3 Lommel De video’s van De video’s van de vervolgserie ‘Ideale man zoekt perfect cadeau’ zijn al 9.000 keer bekeken. Het initiatief van de handelaarsvereniging ‘Bruisend Lommel’ loopt sinds 8 juli en doelt erop lokale handelszaken in de kijker te zetten aan de hand van ludieke situaties.

In de serie gaat de ‘ideale man’, vertolkt door acteur Danie Jordens, om de dag op zoek naar het perfecte cadeau. Achttien handelszaken uit Lommel vormen het decor. Er spelen zich allerlei hilarische taferelen af die te zien zijn op verschillende kanalen van ‘Bruisend Lommel’. De video’s vallen alvast in de smaak, want elk exemplaar is goed voor zo’n 9.000 views.

Ter plekke verzonnen

“Sommige scenario’s werden op voorhand doorgesproken met de zaakvoerders van de betreffende zaak, maar de meeste scènes bedenken we ter plekke”, verduidelijkt Philip Hilven van communicatiebureau I-linepr, het gezicht achter het project.

“Door het monteren in versneld tempo, het toevoegen van aanstekelijke muziek en het spelen met stilstaande beelden of tekens, wordt het ludieke deel uitvergroot. Door op deze manier te filmen, krijgt de kijker een idee van de zaak, maar wordt hij net zo goed meegenomen in het verhaal.”

Ook de handelaars zelf zijn tevreden met het resultaat. “Ik heb geen moment geaarzeld toen mijn buurvrouw mij over het project van vertelde”, zegt Ruud Bruinsma van ‘Kook & kado’. “Mijn filmpje is een zeer actief geworden en er is veel interactie. Ik ben er heel blij mee.”

Wie benieuwd is naar de reeks, kan een kijkje nemen op bruisendlommel.be/idealeman.