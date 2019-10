‘Goed Gevoelstoel’ en ‘Warme William’ maken problemen bij jongeren bespreekbaar BVDH

04 oktober 2019

15u04 0 Lommel Samen met 41 andere Vlaamse steden kreeg Lommel deze zomer de titel ‘Warme Gemeente’. Zo engageert de stad zich om de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren en beschermen. Speciaal hiervoor komt de stad met een eigen initiatief: de Goed Gevoelstoel. “De bedoeling is dat deze een mooi plekje krijgt in scholen”, vertelt schepen van Lokaal Sociaal Beleid Nancy Bleys (CD&V).

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed te voelen in zijn vel en Vlaanderen kampt met een hoog aantal zelfmoorden. Genoeg redenen dus voor gemeenten om zich in te spannen rond kinderwelzijn. Lommel koppelt de Goed Gevoelstoel aan de gekende beer ‘Warme William’. Samen zullen ze vanaf oktober tot mei rondreizen langs de Lommelse basisscholen. “Zo willen we thema’s en problemen nog meer bespreekbaar maken”, benadrukt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Mindere ervaringen delen

Met de Goed Gevoelstoel engageert een school zich om een week lang alles in het teken te zetten van het welbevinden van kinderen. “In de stoel kan je even chillen, zorgen delen met de ‘Warme William’ of gewoon even van de omgeving genieten,...”, vertelt Bleys. Een Warme William symboliseert dan weer het luisterend oor. “Als je de Goed Gevoel Stoel op bezoek krijgt, krijg je er ook de ‘Warme William’ bij. Kinderen mogen hun zorgen, hun leuke en minder leuke ervaringen opschrijven of tekenen en in de ‘Warme William’ stoppen.” Door hun ervaringen te delen, kunnen scholen ook leuke prijzen winnen.