'Cinderella' in première in De Adelberg

02 oktober 2019

18u01 0

Op zaterdag 12 oktober om 19 uur gaat de voorstelling ‘Cinderella’ in première in De Adelberg. Dansgezelschap de Stilte, dat dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, wil dans op het hoogste niveau in een kindervoorstelling gieten. Het verhaal gaat over een regisseuse die er niet veel van begrijpt en besluit zelf de stiefmoeder en de goede fee te spelen. Met stevige Belgische inbreng van de actrice Elena Peeters in de rol van regisseuse en live muziek van Pianoduo Mephisto komt het klassieke verhaal tot leven. Ticketinfo vindt u op de website van De Adelberg.