‘Boslandreeks’ Gina & Chantal dit najaar op VTM (en nu al op VTM GO) Birger Vandael

01 augustus 2019

09u55 0 Lommel De kijker heeft er lang op moeten wachten, maar dit najaar komt de Boslandreeks ‘Gina & Chantal’ op VTM. In deze tragikomische reeks met Tine Embrechts en Nathalie Meskens in de hoofdrollen, komen diverse locaties in Bosland prominent in beeld. De reeks is nu al te bekijken via het videoplatform VTM GO.

Een villawijk vormt het decor voor de nieuwe serie. Eind september 2016 vonden hiervoor al opnamen plaats in de Pieter Breugheldreef in Lommel. Tine Embrechts speelt in de reeks de rijke, wat naïeve Gina. Nathalie Meskens kruipt in de huid van haar cynische poetsvrouw Chantal. Samen worden de vrouwen meegesleurd in een mysterie dat een hele villawijk in de ban houdt en dat een flinke impact zal hebben op de levens van beide dames, en op dat van Nicky (Joke De Bruyn) en Eve (Tania Kloek), de beste vriendinnen van Gina.

Zoals Katarakt

De verwachtingen van de reeks zijn groot bij de Boslandpartners. Zij hopen dan ook dat de TV-reeks een extra impuls zal geven aan het toerisme in het gebied. Een zogenaamd ‘Gina & Chantal effect’, zoals de TV-reeks Katarakt had op Haspengouw. Via het kwalitatieve wandel- en fietsknooppuntennetwerk in Bosland kunnen heel wat plekjes uit de TV-reeks bezocht worden.

Herkenbare plaatsen

In de cruciale scènes verschijnen herkenbare plaatsen uit de gemeenten prominent in beeld. Zo mag de kijker zich met zekerheid verwachten aan verschijningen van het Hobos in Overpelt, het marktplein van Hechtel-Eksel en de Sahara in Lommel. In de eerste aflevering komt daar ook het kanaal Bocholt-Herentals bij.

Gina & Chantal is een productie van Sylvester en kwam tot stand met de steun van Telenet en de Belgische Tax Shelter-maatregel, de Provincie Limburg en de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel en Pelt. De eerste afleveringen zijn online al te bekijken, elke donderdag komen daar twee afleveringen bij.