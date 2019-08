‘Bigger Than Hiphop' in Burgemeesterpark BVDH

30 augustus 2019

Deze zaterdag 31 augustus vindt de tweede editie plaats van ‘Onbeskoft, Bigger Than Hiphop’. Het Burgemeesterpark wordt net als vorig jaar omgetoverd in een paradijs voor alle fans van hiphop, urban en trap. Tussen 14 uur en 1 uur brengt Onbeskoft een combinatie van dj’s en live acts, van lokaal talent tot gevestigde namen in de urban en hiphop scene. Op de line up van deze editie staan o.a. Mula B, Snelle, MVNSI, Hakim, … De naam ‘Bigger Than Hiphop’ is niet willekeurig gekozen. Het gaat de organisatie niet alleen om de muziek, maar ook om de cultuur die bij de hiphop scene hoort. Zo kun je op het event genieten van verschillende foodtrucks met wereldgerechten, door de markt-area slenteren of meedoen aan een randactiviteit. Vorig jaar lokte het event 800 bezoekers.