Lokfietsen en camera’s bewijzen hun nut: dit jaar al 7 fietsdieven opgepakt

Oostrozebeke / Meulebeke Toestand schepen Jacques Goemaere (67) nog steeds zeer ernstig

De toestand van schepen Jacques Goemaere (67) in Oostrozebeke is nog steeds zeer ernstig na zijn ongeval in Meulebeke donderdagnamiddag. De schepen werd met zijn fiets in de Steenovenstraat opgeschept toen hij de straat wilde oversteken.

17:53