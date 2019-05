Zwaar dronken bestuurster van de weg geplukt op Antwerpse Steenweg Kristof Pieters

21 mei 2019

15u06

Een 43-jarige vrouw heeft in de nacht van maandag op dinsdag proberen te ontsnappen aan een wegcontrole. Op de Antwerpse Steenweg in Lokeren werd ze uit het verkeer gehaald. De vrouw was zwaar dronken. Ze werd bestuurlijk aangehouden.