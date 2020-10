Zorgbedrijf Sakura scherpt bezoekregeling aan voor woonzorgcentra na besmettingen Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2020

16u32 4 Lokeren/Eksaarde/Moerbeke Door het stijgend aantal coronabesmettingen, zowel binnen de woonzorgcentra als in de volledige samenleving, hebben de directie en het bestuur van Zorgbedrijf Sakura beslist om de bezoekregeling aan te passen.

Sowieso waren er al regels dat maximum 2 personen tussen 14 en 16.30 uur een bezoek op de kamer mochten brengen met de bijhorende maatregelen zoals het dragen van een mondmasker, registratie bij ene eerste bezoek, enzoverder. Nieuw is dat bij het niet naleven van de maatregelen de directie betrokken het bezoek kan ontzeggen voor één week en dat de betrokken bewoner in een preventieve quarantaine kan gaan.

“We zullen nog strenger toekijken op het naleven van alle preventie- en hygiënemaatregelen bij bezoek op de kamer. Bewoners kunnen voorlopig ook niet meer extern op bezoek en feestjes met familie in de cafetaria zetten we ook on hold. Dit allemaal in het belang van de gezondheid van onze bewoners en de medewerkers”, zegt Stefan Walgraeve, voorzitter van Sakura.