Zorgbedrijf Sakura: “Gaan geen bezoekers toelaten in woonzorgcentra” Yannick De Spiegeleir

16 april 2020

11u42 0 Lokeren Zorgbedrijf Sakura zal – ondanks de federale richtlijn – geen bezoekers toelaten in haar woonzorgcentra in Lokeren en Moerbeke.

“De federale maatregel om beperkt bezoek toe te laten komt voor ons als een onaangename verrassing. En dit komt veel te vroeg. De gezondheid van de bewoners en het personeel komt op de eerste plaats”, stelt voorzitter Stefan Walgraeve. “Nu nieuwe personen binnen brengen in onze woonzorgcentra terwijl nog lang niet alle branden zijn geblust, is onverantwoord.”

Walgraeve benadrukt dat Sakura de maatregel dan ook niet zal toepassen. “Iedereen levert nog altijd immense inspanningen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te houden, dan gaan we nu de deur niet opnieuw openzetten. Ik onderschat het psychisch lijden van de bewoners en hun familieleden niet, laat mij daar duidelijk in zijn, maar op vandaag is dit onverantwoord, onbeheersbaar en organisatorisch quasi onmogelijk.”