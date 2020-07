Zoek de verschillen: nieuw logo van fusieclub SC Lokeren-Temse toont wel erg veel gelijkenissen met oude logo van Sporting Lokeren Kristof Pieters

20 juli 2020

13u10 4 Lokeren/Temse De fusieclub SC Lokeren-Temse heeft maandag haar nieuw logo officieel in gebruik genomen maar het vraagt al een kennersoog om de verschillen te zien met het oude logo van Sporting Lokeren. De club ziet er zelf echter heel wat eigenschappen in die ook verwijzen naar Temse.

Het nieuwe logo zal vanaf vandaag te zien zijn in alle officiële clubcommunicatie en prijkt ook op de oefen- en wedstrijdkledij van de spelers. Het goede nieuws is dat de supporters van het vroegere Sporting Lokeren hun merchandising nog niet meteen naar de kringwinkel moeten brengen. Dat het nieuwe logo wel erg dicht aanleunt tegen het oude logo van Sporting Lokeren, is nog zacht uitgedrukt.

Het was al bekend dat de basiskleuren wit, zwart en geel zouden blijven, de kleuren die 50 jaar geleden de fusie bezegelde tussen Racing Lokeren (wit-zwart) en Standaard Lokeren (geel-zwart). De nieuwe fusieclub houdt nu ook vast aan het originele ontwerp uit 1970. Een aantal kleine aanpassingen zorgen volgens het clubbestuur voor een nieuwe ‘touch’ die het samengaan met het vroegere KSV Temse in de verf moet zetten.

Link naar scheepsbouw

De krans van gestileerde eikenbladeren staat bijvoorbeeld symbool voor kracht, onverzettelijkheid en moed. “Eigenschappen die het vroegere Sporting Lokeren, maar nu ook het nieuwe SC Lokeren-Temse wil uitdragen”, zegt woordvoerder Herman Van de Putte. “De eik verwijst nu bovendien ook naar Temse, want eikenhout was door zijn sterkte belangrijk voor de scheepsbouw. Het feit dat in het midden van het logo jonge eikenblaadjes groeien, verwijst meteen naar het nieuwe: hier ontstaat een nieuw verhaal, ook al is er dan een ruime inbreng van de traditie.”

De bal en het net waren destijds een speelse verwijzing naar de raap en het net in het wapenschild van Lokeren. Datzelfde net kan volgens de fusieclub ook als een link naar de scheepvaart worden geïnterpreteerd.

Nieuwe dimensie

De koningskroon verwijst naar de staat van dienst van de samenwerkende clubs. De slingers zijn vooral decoratief en feestelijk. “Maar ze brengen ook dynamiek. Een stroming. Als de twee rivieren Schelde en Durme die samenstromen”, vervolgt een lyrische Van de Putte.

De club geeft wel toe dat dat het op de keeper beschouwd eigenlijk om een gedigitaliseerde versie gaat van het originele logo van 50 jaar geleden. “Maar dan wel met de toevoeging Lokeren-Temse en dat zorgt toch voor een nieuwe dimensie aan de dynamiek die er in dat logo altijd al verscholen zat.”