Zesdes Atheneum ontvangen diploma in bootje op Durme: “Onvergetelijke proclamatie in coronatijden” Yannick De Spiegeleir

26 juni 2020

Geen 100 dagen feest, eindreis of galabal, maar wél een proclamatie in een bootje op het water. Het Atheneum Lokeren bezorgde haar zesdejaars vrijdagavond alsnog een origineel afscheid.



Maximaal 100 aanwezigen, bij voorkeur in open lucht en de aanwezigen moeten de proclamatie zittend bijwonen. Het zijn maar enkele van de beperkende voorschriften waarmee scholen rekening moesten houden om hun zesdejaars uit te wuiven bij hun diploma-uitreiking.

Bij het Atheneum Lokeren maakten ze van de nood een deugd en lanceerden ze het idee om de zesdejaars in bootjes op de Durme een afscheid te geven: elke studierichting kreeg een brug toegewezen waar de fiere ouders konden applaudisseren voor hun geslaagde zoon of dochter. “Aan elke brug hebben we ook foto’s gehangen van de studenten en op de boot liggen een album met foto’s van hun parcours op onze school”, zegt directeur Sven Geenens.



Persoonlijker

De leerlingen konden het speciale afscheid wel smaken. “Dit is een stuk persoonlijker dan een gewone proclamatie. We hebben dan wel geen 100 dagen gekregen en ook onze eindreis is in het water gevallen, maar dit maakt veel goed. Het is een onvergetelijke ervaring”, zeggen Quinn en Hayat die afstuderen in de richting Humane Wetenschappen.