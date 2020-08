Zes tips om de Lokerse Feestenweek veilig met je bubbel te vieren: paardenworst eten, bootje varen en Lokerse Feesten-radio

Lokeren

Een festivalavondje op de Lokerse Feesten of Fonnefeesten is dit jaar uitgesloten. Voor wie het Feestengevoel niet kan loslaten, schotelen wij zes coronaveilige activiteiten voor om te genieten in je bubbel. Van radio-uitzendingen en fietstochten tot de Lokerse festivalhap bij uitstek. Lees meer in ons dossier Lokerse Feesten in tijden van corona