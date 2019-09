Zele en Lokeren overleggen over onveilige situatie aan kruispunt Brandstraat: “Politie regelt verkeer in afwachting van oplossing” Yannick De Spiegeleir

18 september 2019

16u22 0 Lokeren Op aandringen van het Zeelse gemeentebestuur vond er deze ochtend een spoedoverleg met het Lokerse stadsbestuur plaats over de onveilige verkeerssituatie aan het kruispunt van de Brand- en de Heikantstraat. De start van de werken voor de ondertunneling aan de Nieuwestraat creëert sluipverkeer door de Lokerse industriezone. “In afwachting van een oplossing zullen het Lokerse en Zeelse politiekorps het verkeer regelen.”

Om zich te verplaatsen naar hun school maken heel wat Zeelse jongeren dagelijks gebruik van de fietssnelweg tussen Lokeren en Zele. Het oversteekpunt ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Brandstraat is sowieso al een druk punt omdat op hetzelfde kruispunt ook het verkeer passeert dat van en naar de Lokerse industriezone E17/3 rijdt.

Nu echter de werken gestart zijn voor de ondertunneling van de Nieuwestraat met het oog op de ontwikkeling van industriezone E17/4 verplaatst ook dat verkeer zich naar hetzelfde drukke kruispunt. Dat zorgde de afgelopen dagen voor onveilige situaties aan het kruispunt van de Brandstraat en de Heikantstraat.

Tijdelijke brug of lichtenregeling

Het Zeelse gemeentebestuur drong bij het Lokerse stadsbestuur aan op een spoedoverleg dat deze ochtend plaatsvond. “In afwachting van een tijdelijke oplossing zoals een fietsersbrug of een lichtenregeling slaan de Lokerse en Zeelse politiekorpsen de handen in elkaar om het verkeer te regelen. We gaan ook de provincie, beheerder van de fietssnelwegen uitnodigen om mee te zoeken naar oplossingen voor een permanent conflictvrij kruispunt”, zegt Zeels burgemeester Hans Knop (CD&V). “We doen ook een oproep aan onze inwoners om geen sluipverkeer te creëren langs de Lokerse industriezone om met de wagen de E17 te bereiken. Tot slot hopen we dat een overleg voor werken met een dergelijke impact ruim voor de werken kunnen plaatsvinden”, aldus Knop.

Lokers schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) stelt dat het probleem met de onveiligheid aan het kruispunt van de Brand- en Heikantstraat zich al langer stelt. Ze beaamt de maatregelen die in de steigers staan. “Ook wij zijn vragende partij voor een permanente oplossing om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Dat er onvoldoende gecommuniceerd is met de buren van Zele klopt niet. Zij werden op dezelfde dag als ons op de hoogte gesteld door de aannemer dat de werken in de Nieuwestraat zouden aanvatten.”

Er worden een aantal pistes onderzocht om het kruispunt Heikantstraat/Brandstraat (industriepark Lokeren) fietsveiliger te maken, minstens voor de duur van de werken in de Nieuwe Straat. Tot daarover uitsluitsel is, slaan de politiekorpsen de handen in elkaar om de fietsveiligheid te waarborgen. Ze zullen het verkeer begeleiden op de uren dat veel scholieren langs de fietssnelweg van en naar school rijden. Ook de provincie, beheerder van de fietssnelweg, wordt uitgenodigd mee te zoeken naar oplossingen voor een permanent conflictvrij kruispunt. Meer info volgt.