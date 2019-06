Zele- en Brugstraat worden fietsstraten Yannick De Spiegeleir

27 juni 2019

18u42 5 Lokeren In navolging van andere centrumstraten worden ook de Zelestraat en Brugstraat in de toekomst omgevormd tot fietsstraten. Dat vernamen gemeenteraadslid Sylvie Van Acker (N-VA) van schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Van Acker informeerde op de jongste gemeenteraad naar de opvolging van het fietsstratenproject. In een fietsstraat zijn auto’s verplicht om achter fietsers te blijven en is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. “Een fietsstraat is een ideale oplossing om het verkeer in de omgeving van een school veiliger te laten verlopen maar ook om een oplossing te bieden aan straten waar het bijna onmogelijk is om fietspaden aan te leggen”, stelt Van Hecke. “Speciale borden en grondmarkeringen kondigen het begin van een fietsstraat aan. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat heel wat bestuurders deze borden negeren of niet weten wat ze betekenen. Wordt er werk gemaakt van extra sensibilisering en als dat niet helpt controle en verbalisering?”, vraagt Van Acker.

Schepen Van Rysselberghe reageert dat de politie tot nu toe nog niet verbaliserend heeft opgetreden. “Omdat het systeem nieuw is, zijn er vooral tijdens de spitsuren en de start en het einde van de schooldag controles uitgevoerd. Dat sluit niet uit dat er in de toekomst geverbaliseerd kan worden nu het concept van de fietsstraten gekender wordt. Sowieso wordt ook de Zelestraat op korte termijn een fietsstraat. Na de heraanleg volgt ook de Brugstraat.”

Raadslid Ron Van Kersschaver (sp.a) dringt aan dat ook het Zand wordt omgevormd tot een fietsstraat. “Dat zou logisch zijn aangezien deze straat ligt tussen de huidige fietsstraat in de Luikstraat en de toekomstige fietsstraten in de Zele- en Brugstraat. Anders creëer je een situatie waarbij bestuurders op het Zand gaan versnellen.” Van Rysselberghe wijst het voorstel van de hand. “Het Zand is te breed om er een fietsstraat in te voeren.”