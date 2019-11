Yvonne viert honderdste verjaardag thuis: “Ik ga nog elke dag zelf om brood” Yannick De Spiegeleir

07 november 2019

16u17 8 Lokeren Als oudste nog thuiswonende Lokeraar blaast Yvonne Coppieters vandaag 100 kaarsjes uit. Dankzij de steun van haar familie, buren en thuishulp kan ze nog steeds zelfstandig wonen op haar appartementje in de Oud-Strijderslaan. “Naar de toekomst kijken en niet naar het verleden”, verklapt de kersverse eeuwelinge haar geheim om gezond oud te worden.

De oudste Lokeraar is Yvonne niet. Die titel moet ze aan een 103-jarige stadsgenoot laten. “Maar ze is wel de oudste Lokeraar die nog steeds thuis woont”, weet schepen van Bevolking Claudine De Waele (Open Vld). Op die manier oud worden, daar tekent wellicht iedereen voor. “Ik ga nog elke dag mijn brood halen bij bakker Joeri hier vlakbij in de straat”, vertelt de kranige ‘Lokerasse’.

Haar sociale contacten met de buurt kwamen deze zomer goed van pas. “Ik maakte een lelijke val en kon niet meer opstaan. Ik heb op de vloer geklopt, maar jammer genoeg waren de onderburen net op reis. Gelukkig kreeg de bakker argwaan omdat ik niet om mijn brood kwam en zij hebben mijn zoon verwittigd”, vertelt Yvonne.

Geboren en getogen in Lokeren

‘Mevrouw Coppieters’ werd geboren op 7 november 1919. Ze groeide op in Lokeren samen met haar tweelingzus Elodie en haar halfzus Angèle. “Ik ben geboren en getogen in Lokeren en heb hier 99 jaar van mijn leven gespendeerd. Enkel tijdens de Tweede Wereldoorlog heb ik een jaar in krijgsgevangenschap geleefd in Duitsland, maar ik stond er mijn mannetje hoor”, lacht ze. Als 14-jarige trok ze naar de fabriek om in een spinnerij te werken. Daar werkte ze vele jaren en daarna ging ze aan de slag in de groente- en fruitafdeling van de toenmalige Nopri op de Markt.

In 1943 trouwde ze met haar grote liefde Albert De Dijker. Het jaar erop werd hun zoon Arthur geboren. Haar man en haar tweelingzus kwamen in 2000 te overlijden, maar Yvonne slaagde er telkens in haar verdriet een plaats te geven en het leven te hernemen. “Je moet naar de toekomst kijken en niet naar het verleden. Dat is mijn geheim om oud te worden”, verklapt ze.

Georges Anthuenis

Yvonne wordt met veel liefde omringd door haar familie en onderhoudt ook een goede band met de familie Anthuenis: oud-burgemeester Georges Anthuenis en zijn zoon en huidig burgervader Filip kwamen persoonlijk hun felicitaties overbrengen aan Yvonne. “Mijn oma trekt nog heel goed haar plan, mede dankzij de goede zorgen van haar dokter en de thuisverzorging. Als ze een praktisch probleem heeft, neemt ze zelf de telefoon om het op te lossen en als de poetsvrouw eens niet kan komen, zal ze zelf beginnen kuisen. Enkel als wij op reis vertrekken, gaat zij naar het kortverblijf van woonzorgcentrum Ter Durme. Dat is haar ‘congé’”, zegt kleindochter Karien.

Plannen om te verhuizen naar een rusthuis heeft Yvonne nog niet. “Zolang ik gezond en wel ben, blijf ik liever thuis wonen”, glundert de 100-jarige.