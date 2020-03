YouTuber JustNicolas gaat 24 uur live voor het goede doel Kristof Pieters & Robby Dierickx

21 maart 2020

14u55 0 Lokeren Nog tot 20 uur vanavond kan men een livestream volgen van YouTuber JustNicolas uit Lokeren. De 20-jarige student toegepaste informatica heeft 55.000 abonnees en ging met hen een uitdaging aan. “Als ik meer dan 1000 euro inzamelde voor het goede doel, ging ik 24 uur non-stop streamen en aan die belofte hou ik me nu”, lacht Nicolas.

Nicolas Baeke (20) heeft al drie jaar lang zijn eigen YouTube-kanaal. “Ik breng eigenlijk alle nieuws uit de online wereld”, legt hij uit. “Mensen die niks willen missen van wat er allemaal gebeurt op YouTube en Facebook kunnen op mij afstemmen. Het slaat duidelijk goed aan want ik zit nu al aan 55.000 abonnees. Ik combineer mijn werk voor het YouTube-kanaal met mijn studies toegepaste informatica. Nu iedereen thuis zit, zie ik het aantal volgers wel fors stijgen natuurlijk. Met de livestream wou ik in de eerste plaats online wat entertainment brengen. Ik ben vrijdagavond om 20 uur begonnen. Bij wijze van grap ging ik de uitdaging aan om dit 24 uur non-stop te doen als mensen meer dan 1.000 euro zouden doneren voor het goede doel. We zijn deze kaap intussen overschreden en zoals afgesproken zal ik dus tot 20 uur vanavond achter het scherm blijven zitten.”

Alle donaties van deze livestream gaan integraal naar het Rode Kruis. Doneren kan hier https://streamlabs.com/justnicolass