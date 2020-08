Yoni (20) doet gooi naar titel Miss Oost-Vlaanderen: “Ervaring opdoen als presentatrice Sporting.be TV” Yannick De Spiegeleir

06 augustus 2020

15u56 3 Lokeren De Lokerse studente Event Management Yoni De Schepper is kandidate om Miss Oost-Vlaanderen te worden in de race naar de titel van Miss Belgium. Sinds kort is ze ook te zien als presentatrice van Sporting.be TV: het nieuwe videokanaal van SC Lokeren-Temse.

Het is De Scheppers eerste volwaardige missverkiezing. “Ik studeer Event Management aan de Arteveldehogeschool en heb ook een passie voor dans en mode”, stelt ze zichzelf voor.

Normaal zou ze dit jaar ook een eigen evenement organiseren in het voorjaar, ‘Vintage Day’, maar corona trok er een streep door. “Met mijn deelname wil ik andere mensen motiveren om hun passie te volgen.”

Yoni is sinds kort ook te zien op de officiële en supporterskanalen van de nieuwe club SC Lokeren-Temse. “Het supporterscollectief wil de communicatie professionaliseren en omdat het bij andere clubs, ook in het buitenland, een trend is om vrouwen in te zetten als presentator zijn ze bij mij terechtgekomen. Ik geef eerlijk toe dat ik niet zoveel van voetbal ken, maar dat komt nog wel.”

Wie Yoni wil steunen in haar campagne kan haar Facebookpagina volgen en door een smsje te sturen naar 6665 met mov26 of door op deze link te klikken: https://app.missbelgium.be/vote/Provinciaal2021/MOV26.