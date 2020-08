Woonzorgcentrum Ter Engelen gaat bewoners opnieuw testen op corona Yannick De Spiegeleir

16u35 3 Lokeren Om een beeld te krijgen van de situatie binnen het woonzorgcentrum gaat Ter Engelen alle bewoners en medewerkers screenen op Covid-19.

Dat meldt het woonzorgcentrum in een nieuwsbrief aan de familie van de bewoners. “Bewoners die eerder al een positieve test hadden (bij de eerste golf) worden niet opnieuw getest. Aangezien zij nog steeds een positief resultaat kunnen hebben van een eerdere besmetting kan dit tot verwarring leiden”, klinkt het.

Omdat het testen vrij intensief is, laat het woonzorgcentrum dinsdag en woensdag geen bezoek toe. “Later deze week geven we meer informatie over een stand van zaken in onze nieuwsbrief”, klinkt het nog.