Witte rook voor Kloddemarkt: “Coronaproof opstelling op parking tussen bushalte Stationsplein en Durme” Yannick De Spiegeleir

14 juli 2020

13u38 12 Lokeren Goed nieuws voor wie de Lokerse rommelmarkt gemist heeft. Het plan van concessionaris Godelieve Verhelst heeft groen licht gekregen van de stad en politie. Komende zondag herstart de markt. Door de werken op het Stationsplein verhuist de Kloddemarkt naar de parking achter de bussen van De Lijn.

Een circulatieplan met in- en uitgang, een gelimiteerd aantal bezoekers, handgel en mondmaskers voor standhouders en stewards. Ook de zondagse Kloddemarkt ontsnapt niet aan de coronamaatregelen. Concessionaris Godelieve Verhelst diende tot twee maal toe een plan in dat werd afgekeurd, maar de derde poging bleek de goede.

Social distance

“Met het oog op de werken aan het Stationsplein hebben we voorgesteld om de markt tijdelijk te verhuizen naar de parking achter de bussen om de social distance voldoende te kunnen garanderen. Zo laten we meer dan een anderhalve meter tussen twee kramen. We zijn opgetogen dat dit voorstel aanvaard is, want ik kreeg de afgelopen weken heel wat telefoontjes van standhouders en bezoekers die stonden te popelen om terug naar de rommelmarkt te komen.”

Ook schepen van Markten Claudine De Waele (Open Vld) is verheugd dat er een oplossing uit de bus kwam. “Enkel de twee eetkramen zullen buiten de opstelling geplaatst worden. De concessionaris staat zelf in voor de organisatie van de markt, maar de politie zal mee een oogje in het zeil houden of alle maatregelen nageleefd worden. De stad ondersteunt op vlak van logistiek.” Nog dit: mondmasker zijn verplicht voor de standhouders en organisatoren, maar worden voor bezoekers sterk aangeraden.