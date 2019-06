Winning Movez organiseert achtste Kubb Tornooi Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

12u35 5 Lokeren In het Josephine Charlottepark kan je op zondag 14 juli deelnemen aan het 8e KUBB Tornooi van Lokeren. De organisatie is opnieuw in handen van bordspellenclub Winning Movez.

Het tornooi vindt plaats van 14 tot 18 uur. Op dezelfde locatie vinden die dag ook de Moazoartfeesten plaats. Van 12.30 tot 15 uur kan je inschrijven via info@demoazoart.be en om 15 uur vindt The Big Jump plaats in de Durme. Van 11.30 tot 18 uur is er kinderanimatie, een obstakelbaan, een aanbod van streekbieren en een dessertenbuffet. Deelname aan het Kubbkampioenschap is gratis, vooraf inschrijven is wel vereist. Er is plaats voor 16 ploegjes. Inschrijven kan via deze link.