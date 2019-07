William en Myriam vrolijken marktdag op met draaiorgelconcert Yannick De Spiegeleir

10 juli 2019

12u14 6 Lokeren Aan de brug over de Durme zorgden William Brondeel en Myriam Van der Sypt deze ochtend voor een vrolijk klankenspel op de Lokerse woensdagmarkt met hun draaiorgel Concertina. Het concert vond plaats ter gelegenheid van Vlaanderen Feest!.

“In het verleden hebben we ook al een draaiorgelfestival georganiseerd en dit jaar opteerden we om de bezoekers van de Lokerse woensdagmarkt te trakteren op een draaiorgelconcert”, verduidelijkt William.

Het is niet de enige activiteit die in Lokeren georganiseerd werd in het teken van de Vlaamse Feestdag die morgen plaatsvindt. Afgelopen weekend vierden de bewoners van de gelijknamige wijk ook hun jaarlijkse Kopkapelfeesten. An De Moor, voorzitter van Vlaanderen Feest!, kwam mee genieten van het eetfestijn. “Het is ongelooflijk wat een tiental gedreven bestuursleden rond de Kopkapel elk jaar rond onze Vlaamse feestdag realiseren. Zomaar een paar honderd buren samenbrengen: hoedje af!” Erwin Van Rossem is initiatiefnemer van het eerste uur en vult aan: “Wij zijn als bestuur heel blij dat we telkens op veel steun van lokale middenstanders kunnen rekenen, niet alleen voor het eten maar ook voor de prijzen voor onze tombola.”