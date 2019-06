Wildpasser in bankkantoor op Markt PKM

23 juni 2019

11u30 0 Lokeren In de buurt van de Markt in Lokeren heeft men als eens vaker af te rekenen met wildplassers maar een man maakt het dit keer wel erg bont door te gaan plassen in het onthaal van een bankkantoor op de Markt.

Slim was het echter niet want uiteraard was het bankfiliaal uitgerust met bewakingscamera’s. De politie van Lokeren zal de beelden nu bekijken om te proberen een identiteit te achterhalen van de wildplasser. Vrijdagochtend moest ook nog een dronken 39-jarige man opgepakt worden aan het station van Lokeren. De politie moest tussenkomen omdat hij ruzie had gekregen met zijn ex-partner.