Wijkagent treft gestolen terrasstoelen aan bij controle na verhuis Kristof Pieters

13 augustus 2019

21u08 0

Een alerte wijkagent van de politie Lokeren heeft een diefstal van twee terrasstoelen opgelost. De stoelen werden gestolen van een caféterras in de Stationsstraat op 23 juli. Dezelfde nacht werd ook een tafel gestolen op het terras van één van de buren. Kort daarop werd de tafel door een onbekende terug geplaatst. Een wijkinspecteur merkte bij de inschrijving van een man die verhuisd was de twee terrasstoelen op in diens interieur. Er werd proces-verbaal opgesteld ten laste van de dief, én de stoelen werden meteen terugbezorgd.