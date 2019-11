Wie stal schoolrapporten? Leerlingen VLOT! Sint-Laurentius onderzoeken vingerafdrukken Yannick De Spiegeleir

23 november 2019

22u36 16 Lokeren In het kader van een wetenschappelijke projectdag onderzochten de leerlingen van de derde graad Techniek-Wetenschappen (TW) van campus Sint-Laurentius in Lokeren de ‘diefstal’ van hun rapport. Ze onderzochten de vingerafdrukken en analyseerden de inkt.

Giele Van Den Berghe, leerkracht chemie derde graad, wou wel eens wat anders tijdens de lessen chemie. “De leerlingen genieten het meeste van een practicum. Ze kunnen de theorie dan in de praktijk gaan toepassen en dan laait hun enthousiasme écht op. Ik ben zelf een fervente bordspelspeler, die passie, gecombineerd met de passie voor mijn vak, chemie, leidde tot deze projectdag.”

De leerlingen waren verbaasd toen ze ’s morgens te horen kregen dat hun rapporten waren gestolen. “Mijn eerste reactie was: ze mogen mijn buizen houden,” lacht Gaéthan. “Maar dan hadden we door dat het om een projectdag ging, en zijn we onmiddellijk beginnen samenwerken. Hoe moesten we dit gaan oplossen?”, vraagt Sam zich af.

Eigen methode uittesten

“Het was zeer fijn om zelfstandig aan de slag te gaan”, zegt Kyoko, het enige meisje uit 5TW. “We moesten bronnen analyseren, onze eigen methode ontwikkelen, alles uittesten en continu onze eigen resultaten blijven analyseren en in vraag stellen.” Chemieleerkracht Giele keek geamuseerd toe terwijl haar leerlingen het raadsel trachtten op te lossen. “Het was ongelofelijk fijn om de leerlingen zo enthousiast aan de slag te zien”, zegt Van Den Berghe. “Ze zijn zelf heel creatief te werk gegaan, al snel wisten ze dat ze de vingerafdrukken – die op de plaats delict waren gevonden – moesten analyseren.”