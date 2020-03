Wie heeft vermiste Lokeraar Tom Dequeecker gezien? Kristof Pieters

22 maart 2020

18u16 254 Lokeren De politie is op zoek naar een 43-jarige man uit Lokeren die het laatst gezien werd op donderdag 19 maart in Malmedy. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Tom Dequeecker.

De man verplaatst zich met een donkergrijze KIA New Sportage met nummerplaat 1-DTI-431. Op donderdag 19 maart omstreeks 19 uur werd hij voor het laatst gezien aan de Carrefour in de Avenue Monbijou in Malmedy. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Tom is 1m73 lang en mager gebouwd. Hij heeft kort donker haar en voorhoofdskaalheid. Hij draagt een stoppelbaard.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijsblauwe broek, een grijze pull met blauwe stippen, een kaki zomerjas en witte Adidas sportschoenen. Aan Tom zelf wordt gevraagd iets van zich te laten horen om zijn familie gerust te stellen.

Wie Tom gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30 300.