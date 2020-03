WeZooz stelt 2.000 online lesvideo’s gratis ter beschikking Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

15u33 3 Lokeren De Lokerse aanbieder van online onderwijsmateriaal WeZooz Academy heeft dinsdag beslist om al haar 2.000 lesvideo’s en duizenden oefeningen ter beschikking te stellen van leerkrachten en leerlingen.

“We doen dit in samenwerking met Signpost en Microsoft”, klinkt het bij het Lokerse bedrijf. “De oefeningen zijn conform de eindtermen voor het secundair, volledig beschikbaar om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen. Meld je aan via Office 365 of Smartschool en ga in een paar clicks aan de slag.”

Meer info via de website van WeZooz Academy.