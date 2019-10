WeZooz Academy wint award ‘Beste Educatieve Technologie’ Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

17u37 0 Lokeren Op de eerste editie van onderwijsbeurs SETT Gent wint WeZooz Academy de prijs voor ‘Beste Educatieve Technologie’. De prijs beloont het innovatiefste onderwijsproject in Vlaanderen met de meeste impact voor leerlingen en leerkrachten.

Met haar online leerplatform met duizenden handige lesvideo’s en oefeningen voor het secundair onderwijs overtuigde ze zowel de jury als het publiek. Cedric Koslowski van WeZooz Academy reageert: “Dit is schitterend, het is een boost voor al onze medewerkers en al die topleerkrachten waar we samen de inhoud mee maken.”

SETT (School Education Transformation Technology) is het grootste evenement in Vlaanderen rond de toekomst van het onderwijs. Met een uitgebreid conferentieprogramma en een grote technologiebeurs behandelen ze de thema’s onderwijstransformatie en -technologie.