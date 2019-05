Werkmateriaal gestolen uit lichte vrachtwagen Kristof Pieters

21 mei 2019

15u09 4

In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in een lichte vrachtauto die geparkeerd stond in Eksaarde-dorp. Er werd allerlei werkmateriaal gestolen. Ook in de Kasteeldreef werd een lichte vrachtauto opengebroken. Het nadeel is daar voorlopig nog onbekend.