Werken Stationsplein hervatten op 4 augustus Yannick De Spiegeleir

27 juli 2020

14u42 0 Lokeren Na het bouwverlof, vanaf dinsdag 4/8, zetten de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken op het Stationsplein verder.

De hinder is beperkt, maar wanneer ze een doorsteek maken (ter hoogte van woning nr. 26) zal het verkeer even over een versmalde rijstrook moeten rijden. Ook op de hoek Groendreef - Uebergdreef wordt lokaal gewerkt: dan zal er enkel beurtelings verkeer mogelijk zijn. De Watergroep voert ook werken uit in de volledige Groendreef, maar hiervan zal het verkeer geen hinder ondervinden.