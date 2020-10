Werken op Stationsplein aangevat: moeizame avondspits Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2020

18u04 5 Lokeren Op het Stationsplein in Lokeren zijn de werken aangevat die ongeveer een half jaar in beslag zullen nemen. Wie niet in de buurt moet zijn, komt best niet met de wagen naar de stationsomgeving.

Het was vandaag even zoeken voor chauffeurs. Vooral in de avondspits moesten bestuurders, komende van de Markt richting het Stationsplein, geduld oefenen. Ook buschauffeurs moesten hun beste stuurkunsten bovenhalen.

In de eerste fase is het niet mogelijk om van de Koophandelstraat naar de Nijverheidsstraat of Groendreef te rijden. Het blijft wel mogelijk om de lus van de Markt, de Koophandelstraat, Stationsplein en Stationsstraat te overbruggen. De eerste fase zal, zonder weerverlet, ongeveer 30 dagen in beslag nemen.

Ook voor buurtbewoners en handelaars was het even op de tanden bijten, want de elektriciteit werd door Fluvius uitgeschakeld. De meeste bewoners werden daarvan op de hoogte gebracht, maar ook bewoners en handelaars van omliggende straten, die geen briefje in de bus kregen, moesten het meer dan een halve dag stellen zonder internet.